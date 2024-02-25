O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!

Malatya'dan gelen İlginay Öztürk ise, "Her yıl Mersin'e tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu.