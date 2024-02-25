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Haberler Yaşam O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 14:42

O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!

Türkiye'nin tatil merkezlerinden Mersin'de sahil kenarına gidenler şoke eden manzarayla karşılaştı. Binlerce denizanasının kıyıya vurduğunu görenler, büyük panik yaşadı. Bölge halkı, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Umarım deprem habercisi değildir" açıklamasını yaptı.

İHA
O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'de zehirli iğneleri bulunan denizanası kabusu yaşanmaya başladı. Son günlerde dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan denizanaları yoğunlaştı.

O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!

SON İKİ GÜNDE BİNLERCESİ…

Özellikler Erdemli ilçesinde yer alan turizmin göz bebeği Kızkalesi'nin sahillerine kadar gelen yüzlerce denizanası dikkat çekti. Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Bazı vatandaşlar bölgede yürüyüş yaparken, bazıları da kıyıya vuran denizanalarını dikkate almadan yüzdü.

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O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Denizanalarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar, "Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Bu da olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi.

O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!

Malatya'dan gelen İlginay Öztürk ise, "Her yıl Mersin'e tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu.

O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!

Mardin'den gezmeye gelen Fırat Fırat da denizanalarını Kızkalesi bölgesinde yoğun olarak görüp şaşırdıklarını söyledi.

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