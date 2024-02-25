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O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
14:42
O ilimizde korkutan görüntü: Binlercesi sahile vurdu gören telefona sarıldı!
Türkiye'nin tatil merkezlerinden Mersin'de sahil kenarına gidenler şoke eden manzarayla karşılaştı. Binlerce denizanasının kıyıya vurduğunu görenler, büyük panik yaşadı. Bölge halkı, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Umarım deprem habercisi değildir" açıklamasını yaptı.