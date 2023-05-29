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Haberler Yaşam O ilimizde şaşırtan görüntü: Duyan sahile koştu!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 14:40

O ilimizde şaşırtan görüntü: Duyan sahile koştu!

Aydın Kuşadası'nda iki yunus karaya vurdu. Görenler şoke oldu…

O ilimizde şaşırtan görüntü: Duyan sahile koştu!

Kuşadası'nda sahilde yunus balığı görenler Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği yetkililerine haber verdi. Bölgeye giden dernek yetkilileri her iki yunusunda telef olduğunu ve yüzeylerinde bozulma olduğu görüldü. Yunusların ölçümleri yapılırken, küçük olanın 1.17 metre, büyük olanın 2.15 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)'na gönderilmek üzere, Yunuslardan doku ve diş örnekleri alındı.

O ilimizde şaşırtan görüntü: Duyan sahile koştu!

Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği konuyla ilgili açıklama yaptı.

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O ilimizde şaşırtan görüntü: Duyan sahile koştu!

"Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunuslar, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken, bazen az da olsa kasıtlı ölümler de yaşanmaktadır. Yunuslar Kuşadası Belediyesi'ne ait araçlarla alınarak, bir çukur kazılıp üzerleri kireç dökülerek gömülmesi sağlandı.

O ilimizde şaşırtan görüntü: Duyan sahile koştu!

Yat turlarında büyük bir mutlulukla tekneyle yarışmalarını izlediğimiz yunuslar, deniz ekosisteminin sağlıklı göstergeleri olup, öncelikle onların yaşam alanı olan denizlerimizi temiz tutmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

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