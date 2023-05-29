O ilimizde şaşırtan görüntü: Duyan sahile koştu!

Kuşadası'nda sahilde yunus balığı görenler Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği yetkililerine haber verdi. Bölgeye giden dernek yetkilileri her iki yunusunda telef olduğunu ve yüzeylerinde bozulma olduğu görüldü. Yunusların ölçümleri yapılırken, küçük olanın 1.17 metre, büyük olanın 2.15 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)'na gönderilmek üzere, Yunuslardan doku ve diş örnekleri alındı.