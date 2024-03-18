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O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…
Giriş Tarihi: 18.03.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
14:15
O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…
Genetik kodlarımızdan biri olan kan grubumuz sağlığımız hakkında birçok şey söylüyor. Anne rahmine düştüğümüz ilk andan itibaren anne ve babamızdan birinin veya her ikisinin kan grubunun bir kombinasyonu kan grubu ve Rh faktörüne sahip olabiliriz. Sağlığımız hakkında birçok ipucu veren kan grubumuz kalp krizi,felç ve kanser riskimiz hakkında da çok şeyi belirliyor. O gruptakiler dikkat! İşte riskli kan grupları…