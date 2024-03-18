O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…

A, B, AB ve 0 kan grupları olarak bilinen 4 farklı tür, ayrıca pozitif ve negatif varyasyonlar ile bedende farklılıklar oluşturur. Kalp sağlığı da kan grubu faktörlerinden etkilenir. Kanımızın hastalıklarımız hakkında çeşitli ipuçları barındırdığını belirleyen uzmanlar özellikle felç ve kalp krizi rahatsızlıklarında kan grubunun önemini tespit etti.

İşte, kan gruplarına göre kalp krizi ve felç riski...