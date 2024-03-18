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Haberler Yaşam O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…
Giriş Tarihi: 18.03.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 14:15

O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…

Genetik kodlarımızdan biri olan kan grubumuz sağlığımız hakkında birçok şey söylüyor. Anne rahmine düştüğümüz ilk andan itibaren anne ve babamızdan birinin veya her ikisinin kan grubunun bir kombinasyonu kan grubu ve Rh faktörüne sahip olabiliriz. Sağlığımız hakkında birçok ipucu veren kan grubumuz kalp krizi,felç ve kanser riskimiz hakkında da çok şeyi belirliyor. O gruptakiler dikkat! İşte riskli kan grupları…

O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…

Kan grupları ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi bulmak adına birçok araştırma gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalardan birinde çıkan sonuca göre bir grup kan grubuna sahip olanların kalp krizine ve felce yakalanma oranı daha yüksek çıktı.

O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…

A, B, AB ve 0 kan grupları olarak bilinen 4 farklı tür, ayrıca pozitif ve negatif varyasyonlar ile bedende farklılıklar oluşturur. Kalp sağlığı da kan grubu faktörlerinden etkilenir. Kanımızın hastalıklarımız hakkında çeşitli ipuçları barındırdığını belirleyen uzmanlar özellikle felç ve kalp krizi rahatsızlıklarında kan grubunun önemini tespit etti.

İşte, kan gruplarına göre kalp krizi ve felç riski...

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O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…

A KAN GRUBU

A kan grubu tipine sahip olan kişiler zararsız maddelere karşı bağışıklık tepkisi oluşturma eğiliminde oluyor. Bu da alerji olma riskini arttırıyor.

O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…

B KAN GRUBU

B kan grubuna sahip olan kişiler tromboembolik hastalık ile hipertansiyon gibi sağlık problemlerine daha yatkın oluyor. Bu durum kalp krizi ve ani felç gibi hastalıkları tetikliyor.

O kan grubundakiler dikkat! Kanı o gruptan olanların kalp krizi, felç ve kanser riski yüksek…

0 KAN GRUBU

Sıfır kan grubuna sahip olan kişiler yapılan araştırmalarda diğer kan gruplarına göre kalp krizi ve felç gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.

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