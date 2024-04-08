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Haberler Yaşam O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 16:39

O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?

Bursa'da, 10 yaşındaki oğlu Y.E.K.'yi korumak isteyen Mesut Karagözoğlu'na (46) saldırarak, elleri ve kulağını parçalayan, yere düşerek çenesinin kırılmasına neden olan 4 köpeğin, sahipli ancak çipsiz olduğu ortaya çıktı. 1'i bir çiftliğe, 3'ü ise fabrikalara ait 4 köpeğin de aralarında olduğu, bölgedeki 16 köpek, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde müşahede altına alındı. Başıboş köpekler nedeniyle sokağa çıkmaya korktuğunu belirten bir vatandaş ise şöyle dert yandı: Hayvan seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?

DHA
O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?

Tüyler ürperten olay, 30 Mart'ta akşamı Nilüfer ilçesinde yaşandı… İftar için fırına pide almaya giden Mesut Karagözoğlu ile oğlu Y.E.K., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Karagözoğlu, oğlunu korumak için köpeklerin önüne geçerken, korkan çocuk kaçarak uzaklaştı. Köpeklere engel olmaya çalışan Mesut Karagözoğlu düştü, 6 köpek ise etrafını sarıp kendisine saldırdı. Düşmeye bağlı olarak çenesi kırılan Karagözoğlu'nun kulağı ve elleri köpekler tarafından ısırıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karagözoğlu'nun, saldırıdan önce yolda karşılaşıp konuştuğu arkadaşının, otomobiliyle geri gelip, klakson çalmasıyla köpekler kaçtı.

O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?

2 AY PİPETLE BESLENECEK
Arkadaşı tarafından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin 2 yerinden kırıldığı, ellerinin ve kulağının parçalandığı belirlendi. Tedaviye alınan Karagözoğlu'nun, elleri ile sol kulağına 30 dikiş atılırken, çenesinden de ameliyat oldu. Hastanede tedavisi süren Karagözoğlu'nun çene ameliyatı nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca pipetle besleneceği öğrenildi.

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O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?

16 KÖPEK TOPLATILDI
Öte yandan olayın ardından Karagözoğlu'na saldıran 4 köpek, aynı gün Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleden alınarak, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Tasmalı olan köpeklerden 1'inin bölgedeki bir çiftliğin köpeği, diğer 3'ünün de fabrikalara ait olduğu belirlendi. Çipleri bulunmayan köpeklerin sahiplerine, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce 3 bin 642'şer lira ceza kesileceği belirtildi.

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O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, olaydan sonraki bir hafta içerisinde bölgeden toplam 16 köpeğin alınarak merkeze getirildiğini belirtti. Karagözoğlu'na saldıran 4 köpeğin de aralarında olduğu 16 köpek, çipleri takılarak müşahede altına alındı. 10 günlük müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından, rehabilite edilebilen köpekler, istenmesi durumunda aşıları yapılıp, kısırlaştırılarak, 'alan koruma köpeği' olarak sahiplendirilecek. Köpekleri sahiplenecek olan kişilerin, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce verilecek çip numarasını, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne giderek, adlarına kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Rehabilite edilemeyecek durumda olan köpekler ise yaşamlarını barınakta sürdürecek.

O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?

'BAKAMADIKLARI KÖPEKLERİ SOKAKLARA BIRAKANLARA KIZIYORUM'
Saldırının gerçekleştiği Demirci Mahallesi'nde vatandaşlar, olayın şokunu üzerlerinden atabilmiş değil. 3 senedir mahallede yaşayan Ülfet Şahin (65), köpeklerin kendisine de saldırdığını söyleyerek, "Mahallede bulunan başıboş köpeklerden muztaribiz. Köpeklere kızma hakkımız yok, ancak bakamadıkları köpekleri sokaklara bırakanlara çok kızıyorum. Köpekler aç kalınca veya çiftleşme dönemlerinde saldırgan olabiliyorlar. Daha önce bana da birkaç defa saldırdılar. Köpeklerin de bir suçu yok. Köpekleri önce besleyip, daha sonra serbest bırakanlara ağır cezalar verilmesi gerekiyor. Mahalleye yeni köpekler geldi ve bazen saldırıyorlar. Ben bile sabah namazlarına giderken korkmaya başladım. Çocuklar parkta oynamaya korkuyorlar. Biz bir çözüm bekliyoruz. Yaralanan vatandaş canının derdine düştü. İnsanlar bu konuyu değerlendirirken, kendilerini o kişinin yerine koymalı, öyle karar vermelidir" diye konuştu.

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