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O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
16:39
O köpekler sahipli çıktı! Hayvanları seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?
Bursa'da, 10 yaşındaki oğlu Y.E.K.'yi korumak isteyen Mesut Karagözoğlu'na (46) saldırarak, elleri ve kulağını parçalayan, yere düşerek çenesinin kırılmasına neden olan 4 köpeğin, sahipli ancak çipsiz olduğu ortaya çıktı. 1'i bir çiftliğe, 3'ü ise fabrikalara ait 4 köpeğin de aralarında olduğu, bölgedeki 16 köpek, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde müşahede altına alındı. Başıboş köpekler nedeniyle sokağa çıkmaya korktuğunu belirten bir vatandaş ise şöyle dert yandı: Hayvan seviyoruz diye köpekler bizi parçalasın mı?