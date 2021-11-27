Masterchef O Ses Türkiye özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? O Ses Türkiye'ye Masterchef yarışmacıları damga vurdu!

O Ses Türkiye'de bu hafta Masterchef yarışmacıları geceye adeta damga vurdu. Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem bu kez eline tencereleri değil de mikrofonu aldı. Renkli gecenin ardından izleyenler "O Ses Türkiye'de kim kazandı, Masterchef yarışmacılarından hangisi birinci oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yarışmacıların performası izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Peki, 26 Kasım 2021 O Ses Türkiye Masterchef özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar...