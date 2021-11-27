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Haberler Yaşam Masterchef O Ses Türkiye özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? O Ses Türkiye'ye Masterchef yarışmacıları damga vurdu!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 00:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 07:38

Masterchef O Ses Türkiye özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? O Ses Türkiye'ye Masterchef yarışmacıları damga vurdu!

O Ses Türkiye'de bu hafta Masterchef yarışmacıları geceye adeta damga vurdu. Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem bu kez eline tencereleri değil de mikrofonu aldı. Renkli gecenin ardından izleyenler "O Ses Türkiye'de kim kazandı, Masterchef yarışmacılarından hangisi birinci oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yarışmacıların performası izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Peki, 26 Kasım 2021 O Ses Türkiye Masterchef özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Masterchef özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? O Ses Türkiye’ye Masterchef yarışmacıları damga vurdu!

Tv8 ekranlarının O Ses Türkiye yarışmasında bu akşam Masterchef yarışmacıları yer aldı. Oldukça renkli anların yaşandığı geceye yarışmacıların başarılı performansı adeta damga vurdu. Öte yandan programın izleyenleri ve bu akşamki bölümü kaçıranlar "O Ses Türkiye Masterchef özel bölümünde kim birinci oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'le yarışmacılar arasında geçen diyaloglar izleyenleri güldürdü. Peki, 26 Kasım 2021 O Ses Türkiye Masterchef özel yarışmasında birinci kim oldu? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Masterchef özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? O Ses Türkiye’ye Masterchef yarışmacıları damga vurdu!

O SES TÜRKİYE'DE MASTERCHEF SÜRPRİZİ

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle kaldığı yerden devam ediyor.

O Ses Türkiye Masterchef yarışmacılarından Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem yarıştı.

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O Ses Türkiye Masterchef özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? O Ses Türkiye’ye Masterchef yarışmacıları damga vurdu!

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? (26 KASIM 2021)

O Ses Türkiye yarışmasına katılan MasterChef yarışmacılar arasından Tahsin kazanan isim oldu. Kazanan isim 50 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

O Ses Türkiye Masterchef özel yarışmasında birinci kim, hangi yarışmacı oldu? O Ses Türkiye’ye Masterchef yarışmacıları damga vurdu!

Programda yarışmacıların performansları dikkat çekerken öte yandan jüri üyeleri arasındaki diyaloglar izleyenleri kahkaya boğdu.

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