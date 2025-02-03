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Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:46

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bir süre önce yayın hayatına ara veren O Ses Türkiye isimli yarışma programı, bu sezon izleyiciyle yeniden buluşacak. Programın yeni sezon yayın tarihi ve jüri üyeleri belli olurken programın sevenleri O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte O Ses Türkiye yeni sezon tarihi hakkında açıklamalar.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yetenekli seslerin jüri üyelerine karşı performans sergilediği yarışma ve eğlence programı O Ses Türkiye bu sezon tekrar ekranlarda olacak. 2022 yılında yayın hayatına son veren, sadece yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelen programa ilişkin O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak sorusuyla araştırmalar hız kazandı. İşte O Ses Türkiye yeni sezon tarihi ve jüri üyeleri.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yapılan açıklamaya göre O Ses Türkiye yarışması 8 Şubat 2025 Cumartesi günü başlayacak.

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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yeni sezonda jüri koltuklarında sevilen isimler yer alıyor:

Beyazıt Öztürk
Hadise
Gökhan Özoğuz
Melike Şahin

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?

O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

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