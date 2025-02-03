O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yetenekli seslerin jüri üyelerine karşı performans sergilediği yarışma ve eğlence programı O Ses Türkiye bu sezon tekrar ekranlarda olacak. 2022 yılında yayın hayatına son veren, sadece yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelen programa ilişkin O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak sorusuyla araştırmalar hız kazandı. İşte O Ses Türkiye yeni sezon tarihi ve jüri üyeleri.