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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
12:46
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Bir süre önce yayın hayatına ara veren O Ses Türkiye isimli yarışma programı, bu sezon izleyiciyle yeniden buluşacak. Programın yeni sezon yayın tarihi ve jüri üyeleri belli olurken programın sevenleri O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte O Ses Türkiye yeni sezon tarihi hakkında açıklamalar.