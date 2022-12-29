O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı her yıl klasik haline gelmiş yapımlardan biri. TV8 ekranlarında yayımlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği programda yılbaşında özel ünlü konuklar yer alıyor. O isimler belli oldu. Yeni yılda yayın akışını araştıranlar O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları kimler, jürisi kim gibi sorulara yanıt arıyor. Fragman yayımlandı. Ünlü isimler farklı şarkılar ve dans gösterileri ile ekranda olacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları…