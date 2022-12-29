O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi

O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları tek tek fragmanda görüldü. Ünlü oyuncular, fenomenler ve daha birçok isim yılbaşı gecesi programa özel performans sergileyecek. Bazı isimler sahneye çift olarak çıkacak. Acun Ilıcalı sunucu koltuğunda otururken jüride de farklı isimler olacak. O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan özel program bekleniyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler, jüride hangi isimler olacak?