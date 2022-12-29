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Haberler Yaşam O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi
Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 15:00

O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı her yıl klasik haline gelmiş yapımlardan biri. TV8 ekranlarında yayımlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği programda yılbaşında özel ünlü konuklar yer alıyor. O isimler belli oldu. Yeni yılda yayın akışını araştıranlar O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları kimler, jürisi kim gibi sorulara yanıt arıyor. Fragman yayımlandı. Ünlü isimler farklı şarkılar ve dans gösterileri ile ekranda olacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları…

O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi

O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları tek tek fragmanda görüldü. Ünlü oyuncular, fenomenler ve daha birçok isim yılbaşı gecesi programa özel performans sergileyecek. Bazı isimler sahneye çift olarak çıkacak. Acun Ilıcalı sunucu koltuğunda otururken jüride de farklı isimler olacak. O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan özel program bekleniyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler, jüride hangi isimler olacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİSİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz sezonlarda yarışmada jüri üyeliği yapan isimler bir araya gelecek. Yılbaşı özel jürisinde Ebru Gündeş, Murat Boz, Seda Sayan ve Yıldız Tilbe bulunacak.

İşte, yarışmacılar…

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O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi

2023 O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek.

Yarışmaya katılacak isimler arasında Alina Boz, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Bestemsu Özdemir, Melis Sezen, Şafak Sezer, Büşra Pekin, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaş, Hazal Subaşı gibi oyuncular tek sahne alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un düeti şimdiden konuşulmaya başladı.

O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? İşte bu senenin O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürisi

Selin Şekerci - Selçuk Yöntem, Aslıhan Malbora - Aytaç Şaşmaz, Kadir Doğulu - Neslihan Atagül gibi isimler çift olarak sahne alacak.

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