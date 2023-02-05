O Trabzon’un ’Hachiko’su: 9 yıldır aynı yerde bekliyor…

Köpeğin terk edildiğini görenlerden Tuğba Ayyıldız da "Balkonla eşimle çay içiyorduk. Bırakıp, gaza basıp, gittiler. Köpek peşinden koştu havlayarak. O gün bu gündür burada dolanıyor, sahibini bekliyor. Birçok kişi onu seviyor. Burada severek duruyor. Herkes bir şeyler veriyor. Vicdanınız varsa gelin alın. Çünkü sizi çok seviyor. Hala bıraktığınız yerde sizi bekliyor" diye konuştu.



