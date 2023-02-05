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Haberler Yaşam O Trabzon'un 'Hachiko'su: 9 yıldır aynı yerde bekliyor…
Giriş Tarihi: 05.02.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 10:53

O Trabzon'un 'Hachiko'su: 9 yıldır aynı yerde bekliyor…

Trabzon'da, Ayıcık ismi verilen köpek, 3 yıldır sahibinin terk ettiği yol kenarından ayrılmıyor. Ayıcık, Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilip, filme de konu olan 'Hachiko' adlı köpeği anımsatıyor…

O Trabzon’un ’Hachiko’su: 9 yıldır aynı yerde bekliyor…

Trabzon'da 3 yıl önce kamyonetten indirilen 'Labrador' cinsi köpek, bırakıldığı yol kenarından ayrılmıyor. Kilosu nedeniyle mahallelinin mama ile besleyerek 'Ayıcık' ismini verdiği köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (TRAHAYKO) sahiplendirmesine rağmen kaçarak geldiği mahallede terk edildiği alanda bekliyor.

O Trabzon’un ’Hachiko’su: 9 yıldır aynı yerde bekliyor…

Mahallenin maskotu olan 'Ayıcık'ın durumu; Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilip, filme de konu olan 'Hachiko' adlı köpeği anımsatıyor.

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O Trabzon’un ’Hachiko’su: 9 yıldır aynı yerde bekliyor…

Köpeğin terk edilişini, evinin penceresinden dışarı bakarken tanık olan mahalle sakinlerinden Hülya Keleş, "Kamyonet tarzı bir aracın burada durduğunu gördük. Bir kişi buradaki insanlarla sohbet ediyordu, yanında da bu köpeğimiz vardı. Onu burada bıraktı ve araç hızlıca gitti.

O Trabzon’un ’Hachiko’su: 9 yıldır aynı yerde bekliyor…

Ayıcık aracın arkasından havlayarak koştu ama yetişemedi. Uzun süre Ayıcık burada sahibini bekliyor. Çok sakin bir hayvandır. Özellikle kamyonet tarzı araçların arkasından havlıyor. Muhtemelen sahibi sanıyor. Akçaabat'ta bir arkadaşımıza sahiplendirdik ama 'Ayıcık' kaçıp, özellikle bu bölgeye geliyor" dedi.

O Trabzon’un ’Hachiko’su: 9 yıldır aynı yerde bekliyor…

Köpeğin terk edildiğini görenlerden Tuğba Ayyıldız da "Balkonla eşimle çay içiyorduk. Bırakıp, gaza basıp, gittiler. Köpek peşinden koştu havlayarak. O gün bu gündür burada dolanıyor, sahibini bekliyor. Birçok kişi onu seviyor. Burada severek duruyor. Herkes bir şeyler veriyor. Vicdanınız varsa gelin alın. Çünkü sizi çok seviyor. Hala bıraktığınız yerde sizi bekliyor" diye konuştu.

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