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Haberler Yaşam O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:41

O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi

102 yaşındaki Hasan Dede uzun ömrün sırrını verdi. 5 çocuğu 55 torunu olan Hasan Dede, hiç alkol ve sigara kullanmadığını belirtti. Uzun yıllar siyasetle de uğraşan Hasan Dede, "Başbakan Adnan Menderes gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zorluklara rağmen çalışıyor" dedi. 3 yıl boyunca çocuğunun olmadığını da ifade eden Hasan Dede, hayat hikayesinden şöyle bahsetti…

DHA
O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi

Hasan Yaşar, 1922 yılında Konya'da dünyaya geldi. Eğitimini yarıda bırakıp tarlada çalışan ve 1942 yılında 3 yıl vatani görevini yapan Hasan Yaşar, askerlik sonrası evlendi. Yaşar, mahallede bulunduğu sırada muhtarlık ve belediye azalığı daha sonra ise parti içerisinde çeşitli görevlerde yer aldı.

O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi

Siyasi çalışmaları sırasında İsmet paşa ve Celal Bayar ile görüştüğünü de belirten Hasan Yaşar, "1922 yılında İçeri Çumra'da doğdum. İlkokulu okuduktan sonra ortaokulu birinci sınıfta bıraktım. Tarlada çalışmaya başlayınca ilk önce öküzlerle çalıştık, sonrasında at aldık daha sonra ise traktör aldık zamanla ilerlettik.

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O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi

Askerlik zamanı geldi 1942 yılında gittim. 1942 yılında da teskere aldım 3 yıl askerlik yaptım. Siyasete girdim, 1950 yılında muhtar azası oldum, belediye azası oldum, daha sonra ilçe teşkilatına girdim.

O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi

Başkan vekili oldum partide de çalıştım o zamanlarda. Bu çalışmalarda İsmet paşa ile görüştüm, Celal Bayar ile görüştüm" dedi.

O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi

"HİÇ ALKOL KULLANMADIM"
Evliliğinin 3'üncü yılında ilk çocuğunun olduğunu ve sağlıklı yaşamını anlatan 102 yaşındaki Yaşar, "1947 yılında evlendim. O zamanlar 3 yıl boyunca çocuğum olmadı. 1950 yılında ilk çocuğum oldu. 3 oğlum, 2 kızım var. Hepsini evlendirdim, hepsi iş sahibi oldu. Torunumun torunu oldu.

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