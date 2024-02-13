O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi

"HİÇ ALKOL KULLANMADIM"

Evliliğinin 3'üncü yılında ilk çocuğunun olduğunu ve sağlıklı yaşamını anlatan 102 yaşındaki Yaşar, "1947 yılında evlendim. O zamanlar 3 yıl boyunca çocuğum olmadı. 1950 yılında ilk çocuğum oldu. 3 oğlum, 2 kızım var. Hepsini evlendirdim, hepsi iş sahibi oldu. Torunumun torunu oldu.