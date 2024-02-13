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O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:41
O Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarından birisi: Uzun ömrün sırını verdi
102 yaşındaki Hasan Dede uzun ömrün sırrını verdi. 5 çocuğu 55 torunu olan Hasan Dede, hiç alkol ve sigara kullanmadığını belirtti. Uzun yıllar siyasetle de uğraşan Hasan Dede, "Başbakan Adnan Menderes gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zorluklara rağmen çalışıyor" dedi. 3 yıl boyunca çocuğunun olmadığını da ifade eden Hasan Dede, hayat hikayesinden şöyle bahsetti…