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Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:33

O yaşayan bir ölü! Hikayesi şaşırtıyor: Ağlanacak halimize gülüyoruz!

Hatay'da oturan Ahmet Artan, hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Kendisiyle aynı ismi taşıyan ve depremde vefat eden başka bir vatandaş yerine sisteme 'ölü' olarak girilen Artan, banka kayıtlarındaki hatanın da düzeltilmesini istiyor. "Komik bir şey ama ağlanacak halimize gülüyoruz" diyor. Hikayesini duyanlar ise şaşıp kalıyor.

İHA
O yaşayan bir ölü! Hikayesi şaşırtıyor: Ağlanacak halimize gülüyoruz!

6 Şubat 2023'te yaşanan depremler Hatay'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. Asrın felaketinde sadece Hatay'da 25 bine yakın insanımız hayata gözlerini kapamıştı. Depreme 3. kattaki evinde yakalanan 37 yaşındaki Ahmet Artan, yarım saatlik mücadelenin ardından mahsur kaldığı evinden kurtarıldı. Depremde yara bile almayan Artan'ın mücadelesi ise kayıtlara ölü olarak işlenmesiyle başladı.

O yaşayan bir ölü! Hikayesi şaşırtıyor: Ağlanacak halimize gülüyoruz!

Kendisiyle aynı ismi, soy ismi taşıyan ve baba isimleri aynı olan Ahmet Artan, depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak girildi. İsim karmaşası sonrası devlet kayıtlarında 'ölü' olarak gözüken Artan, banka işlemleri başta olmak üzere bir çok sorun yaşadı. Artan, yaklaşık iki ay süren bir mücadele sonucu devlet dairelerindeki kaydını düzeltebilse de banka kayıtlarında hala ölü olarak gözüküyor.

Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video

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O yaşayan bir ölü! Hikayesi şaşırtıyor: Ağlanacak halimize gülüyoruz!

BANKA SİSTEMLERİNDE HALA ÖLÜ OLARAK GÖZÜKÜYORUM
Ölü olarak gözüktüğü için banka işlemlerini yürütemediğini belirten Artan, "6 Şubat'ta biz evimizin üçüncü katındaydık. Deprem esnasında evden çıkamadık, evimiz ağır hasar aldı. Biz depremden yaklaşık yarım saat sonra evden çıktık. Sabahı ilk ışıklarında bizim diğer akrabaları kurtarmak için onlara yardıma gittik.

O yaşayan bir ölü! Hikayesi şaşırtıyor: Ağlanacak halimize gülüyoruz!

Orda da öğlen olan depreme yakalandık. Yaklaşık 40 dakika enkaz olayımız oldu. Orada ondan dolayı artık devletin yanında ölü olarak gözükmüştüm. Şu an bu sıkıntıyı giderebildik. Ama dün bankaya gittim, kredi kartı için başvuru yaptık. Bankaların sisteminde hala ölü olarak gözüküyorum" dedi.

O yaşayan bir ölü! Hikayesi şaşırtıyor: Ağlanacak halimize gülüyoruz!

BU ARACIN SAHİBİ VEFAT ETMİŞ DEDİLER
Yaşadığı trafik kazası sonrası polis ekiplerinin kontrollerinde 'ölü' olarak gözüktüğünü öğrenen Artan, "Ölü olduğumun şu şekilde farkına vardım. E-devlet üzerinden giriş yapamıyordum. Sistem beni reddediyordu. Ondan sonra hastanenin önünde aracıma ambulans çarpmıştı, polisin tutanağında belli oldu.

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