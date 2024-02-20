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O yaşayan bir ölü! Hikayesi şaşırtıyor: Ağlanacak halimize gülüyoruz!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
10:33
O yaşayan bir ölü! Hikayesi şaşırtıyor: Ağlanacak halimize gülüyoruz!
Hatay'da oturan Ahmet Artan, hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Kendisiyle aynı ismi taşıyan ve depremde vefat eden başka bir vatandaş yerine sisteme 'ölü' olarak girilen Artan, banka kayıtlarındaki hatanın da düzeltilmesini istiyor. "Komik bir şey ama ağlanacak halimize gülüyoruz" diyor. Hikayesini duyanlar ise şaşıp kalıyor.