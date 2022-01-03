Yeni Öğretmen maaşları belli oluyor: Ocak 2022 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak 2022 memur zamlarının açıklanmasıyla beraber öğretmen maaşları da belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ardından Ocak-Temmuz aralığında geçerli kılınan zam oranları da netleşmiş olacak. Konuyla ilgili çeşitli beklentiler bulunurken binlerce kişi "En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Enflasyon açıklamasının bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde gelmesi bekleniyor. Peki, Ocak 2022 memur zammı ile öğretmen maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamasının detayları...