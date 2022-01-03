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Giriş Tarihi: 03.01.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:25

Yeni Öğretmen maaşları belli oluyor: Ocak 2022 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak 2022 memur zamlarının açıklanmasıyla beraber öğretmen maaşları da belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ardından Ocak-Temmuz aralığında geçerli kılınan zam oranları da netleşmiş olacak. Konuyla ilgili çeşitli beklentiler bulunurken binlerce kişi "En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Enflasyon açıklamasının bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde gelmesi bekleniyor. Peki, Ocak 2022 memur zammı ile öğretmen maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamasının detayları...

Ocak 2022 Öğretmen maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Her sene olduğu gibi Ocak ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı öncesi milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "2022 Öğretmen maaşı ne kadar oldu?" sorularını gündeme taşımış oldu. Bugün gelecek TÜİK açıklamasıyla beraber Aralık enflasyonu netleşmiş olacak. Ve bu oran ışığında memurların maaşlarında belirli miktarda artış sağlanacak. Peki, Ocak ayı memur zammı ile yeni öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

Ocak 2022 Öğretmen maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE OLDU?

Enflasyon açıklaması ile beraber emeklilere uygulanacak zam oranı da belli olmuş olacak. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz..

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Ocak 2022 Öğretmen maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR:

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Ocak 2022 Öğretmen maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

Ocak 2022 Öğretmen maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

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