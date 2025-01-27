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Haberler Yaşam OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:19

OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!

A101 aktüel yeni hafta indirimleri belli oldu. Alışverişseverlerin sepetlerini dolduracak indirim fırsatları 30 Ocak 2025 Perşembe günü itibarıyla geçerli olurken, alışveriş listesi hazırlayan kişiler yeni hafta aktüel ürünlere odaklandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, dikiş makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi gibi çok amaçlı birçok ürün raflarda satışa sunulacak. Peki, 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte, fiyat listesi ve detayları...

OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!

30 Ocak A101 aktüel katalog indirimleri ilgililerini duyuruldu. Her hafta Perşembe günü aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın yıldız ürünü 43.990 TL'ye satışa sunulan benzinli motosiklet oldu. Birçok ürünün satışa sunulduğu broşürde mutfak araç gereçleri haftanın yıldızı oldu. 6 Parça Tencere Seti 849 TL, Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL ve Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 219 TL satışa sunulacak. Peki, 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?

OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!

A101 AKTÜEL KATALOG 30 OCAK 2025 İNDİRİMLERİ

  • Benzinli Motosiklet 43.990 TL
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OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!
  • Buzdolabı 10.499 TL
  • 7 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
  • Koltuk ve ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
  • Dikiş Makinesi 4.299 TL
  • El Blender Seti 1.699 TL
OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!
  • Tencere Seti 6 Parça 849 TL
  • Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL
  • Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 1 Litre 219 TL
  • Pratik Basmalı Rondo 169 TL
  • Altın Kulplu Sunum Ürünleri 129 TL
OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!
  • Yaylı Yatak 2.150 TL
  • Duvar Saati 169 TL
  • Yastık Alezi 59 TL
  • Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL
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