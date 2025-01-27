OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!

30 Ocak A101 aktüel katalog indirimleri ilgililerini duyuruldu. Her hafta Perşembe günü aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın yıldız ürünü 43.990 TL'ye satışa sunulan benzinli motosiklet oldu. Birçok ürünün satışa sunulduğu broşürde mutfak araç gereçleri haftanın yıldızı oldu. 6 Parça Tencere Seti 849 TL, Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL ve Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 219 TL satışa sunulacak. Peki, 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?