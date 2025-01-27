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OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
15:19
OCAK AYININ SON İNDİRİMLERİ!💥 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor!
A101 aktüel yeni hafta indirimleri belli oldu. Alışverişseverlerin sepetlerini dolduracak indirim fırsatları 30 Ocak 2025 Perşembe günü itibarıyla geçerli olurken, alışveriş listesi hazırlayan kişiler yeni hafta aktüel ürünlere odaklandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, dikiş makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi gibi çok amaçlı birçok ürün raflarda satışa sunulacak. Peki, 30 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte, fiyat listesi ve detayları...