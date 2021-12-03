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Haberler Yaşam Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri | En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı 2022 ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 07:54

Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri | En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Aralık ayına gelinmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş 2022 memur ve emekli maaşı Ocak zammı ile ilgili son dakika açıklamalarını bekliyor. Bu kapsamda; "En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; Kasım ve Aralık verisi ile birlikte Ocak 2022 emekli zammı da kesinleşecek. İşte 2022 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri.

Ocak emekli zammı 2022 ile ilgili son dakika gelişmeleri | En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak emekli zammı 2022 ile ilgili gelecek son dakika açıklamalar en önemli konular arasında yerini alıyor. Şimdiye kadar açıklanan 4 aylık enflasyon sonuçları ile birlikte yeni yıl için uygulanacak zam oranı 6.72 olarak hesaplandı. Emekli maaş zam oranının kesinleşmesi için ise Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon oranlarının belli olması ile sonuçlanacak. Peki; En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika bilgileri.

Ocak emekli zammı 2022 ile ilgili son dakika gelişmeleri | En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

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Ocak emekli zammı 2022 ile ilgili son dakika gelişmeleri | En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

Ocak emekli zammı 2022 ile ilgili son dakika gelişmeleri | En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Ocak emekli zammı 2022 ile ilgili son dakika gelişmeleri | En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.

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