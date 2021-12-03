Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri | En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Aralık ayına gelinmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş 2022 memur ve emekli maaşı Ocak zammı ile ilgili son dakika açıklamalarını bekliyor. Bu kapsamda; "En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; Kasım ve Aralık verisi ile birlikte Ocak 2022 emekli zammı da kesinleşecek. İşte 2022 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri.