Maaşları 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak-Temmuz dönemi emekli zammı 2022 netleşti!

Maaşları 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak-Temmuz dönemi emekli zammı 2022 netleşti!

SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği Ocak - Temmuz arası zam oranı geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Milyonlarca vatandaşa enflasyona ilave olarak ek zam kararı verilirken ödeme tarihleri öncesinde zamlı ücretlerini hesaplamak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Bu noktada ise "Emekli maaşı zammı ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Yapılan 2022 Ocak ayı Emekli zammı ile emekliye verilecek en düşük aylık (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi. İşte zam hesaplama tablosu ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin alacakları yeni ücretler…