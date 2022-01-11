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Haberler Yaşam Maaşları 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak-Temmuz dönemi emekli zammı 2022 netleşti!
Giriş Tarihi: 11.01.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 07:49

Maaşları 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak-Temmuz dönemi emekli zammı 2022 netleşti!

SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği Ocak - Temmuz arası zam oranı geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Milyonlarca vatandaşa enflasyona ilave olarak ek zam kararı verilirken ödeme tarihleri öncesinde zamlı ücretlerini hesaplamak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Bu noktada ise "Emekli maaşı zammı ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Yapılan 2022 Ocak ayı Emekli zammı ile emekliye verilecek en düşük aylık (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi. İşte zam hesaplama tablosu ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin alacakları yeni ücretler…

Ocak-Temmuz emekli zammı 2022 netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaş zammının açıklanmasıyla beraber milyonlarca emeklinin gözü kulağı ilk ödemelerin yapılacağı o tarihe çevrildi. En düşük ücretin 2500 TL'ye çıkarıldığı maaşlarda yeni tutarı hesaplamak isteyen vatandaşlar "Emekli maaşı zammı ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusuna da yanıt arıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için tek tek hesapladık. İşte güncel 2022 emekli zammı tablosu ve detaylar…

Ocak-Temmuz emekli zammı 2022 netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Ocak-Temmuz emekli zammı 2022 netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Ocak-Temmuz emekli zammı 2022 netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Ocak-Temmuz emekli zammı 2022 netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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