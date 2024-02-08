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Haberler Yaşam Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 16:20

Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!

İzmir'de 2.5 milyar liralık coin vurgunu yapan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ile eşi Seçilay Ocakçı'nın (30) da aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadeleri alınıyor. Son olarak Ocakçı Holding'e bağlı şirketlerden Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği, Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ibarelerinin' yazılı tabelanın dışında alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin ortaya çıktı. İşte vurgunun yeni detayları

Ceyhan TORLAK
Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding'de iddiaya göre; holdingin sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı. Bunun üzerine yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayetçi olmaya başladı. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü. Şu an için 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı.

Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!

ARAMA YAPILAN HOLDİNG BİNASI BOŞ ÇIKTI
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde de arama başlatıldı. Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının sökülmüş olması dikkati çekti.

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Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!

KAYIPLARA KARIŞAN İŞ İNSANI FETÖ'DEN İHRAÇ ESKİ ÜSTEĞMEN ÇIKTI
2.5 milyar liralık coin vurgunu yapıldığı iddia edilen olayla ilgili polis hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27'sini yakalamayı başardı. Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Adana'da saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üsteğmen olarak görev yapan Ocakcı'nın, 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği de ortaya çıktı.

Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!

HAVALİMANINDA YURT DIŞI YASAĞINI ÖĞRENİNCE GERİ DÖNMÜŞ
Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı. 1 Ocak 2023'te Ocakcı Holding'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkemece Ocakcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!

Ocakcı'nın 2 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi. Sedat Ocakcı'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi. Ocakcı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi.

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