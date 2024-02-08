Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding'de iddiaya göre; holdingin sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı. Bunun üzerine yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayetçi olmaya başladı. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü. Şu an için 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı.