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Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
16:20
Ocakçı Holding olayında inanılmaz detaylar: Emekli tuğgeneral gözaltında!
İzmir'de 2.5 milyar liralık coin vurgunu yapan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ile eşi Seçilay Ocakçı'nın (30) da aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadeleri alınıyor. Son olarak Ocakçı Holding'e bağlı şirketlerden Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği, Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ibarelerinin' yazılı tabelanın dışında alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin ortaya çıktı. İşte vurgunun yeni detayları