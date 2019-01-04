Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Çinli fenomen Ms Yeah çektiği videolarla izleyenleri şaşkına çeviriyor. Ofiste gerçekleştirdiği ilginçlikler izlenme rekoru kırıyor. İşte genç kadının enteresan çalışması. Çinli internet fenomeni Ms Yeah, oluşturduğu farklı konseptleriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor. Youtube'da Ms Yeah yani Bayan Evet adıyla tanınan fenomen kadın, Ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor. Youtube'da şimdiden bir milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ms Yeah bu sefer de ofiste tavuk pişirdi. Satın aldığı malzemeleri şirkete getirdikten sonra tavuğu soslayan Ms Yeah ardından da sebzelere geçti. Fenomen kadın sebzeleri bıçakla doğramak yerine kredi kartıyla kesti.