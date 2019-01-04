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Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Çinli fenomen çektiği videolarla izleyenleri şaşkına çeviriyor. Ofiste gerçekleştirdiği ilginçlikler izlenme rekoru kırıyor. İşte genç kadının enteresan çalışması.

Giriş Tarihi: 04.01.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 10:47
Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Çinli internet fenomeni , oluşturduğu farklı konseptleriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor.

Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

'da yani Bayan Evet adıyla tanınan fenomen kadın,

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Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor.

Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

'da şimdiden bir milyonu aşkın takipçiye ulaşan bu sefer de ofiste tavuk pişirdi.

Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Satın aldığı malzemeleri şirkete getirdikten sonra tavuğu soslayan ardından da sebzelere geçti.

Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı
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Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Fenomen kadın sebzeleri bıçakla doğramak yerine kredi kartıyla kesti.

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