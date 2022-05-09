Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını adaylar merak ediyor. Sınava giren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını merak ediyor. Adaylar heyecanla ÖGG 2022 sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınavda başarılı olan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü altında çalışmaya hak kazanacaklar. ÖGG sorular ve cevaplar, geçtiğimiz haftalarda açıklanmış, böylece adaylar tahmini sonuçlarını kafalarında kurgulamıştı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 97. ÖGG sınav sonuçları hakkında detaylar…