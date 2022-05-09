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Haberler Yaşam 2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI : Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonucu açıklama
Giriş Tarihi: 09.05.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 19:13

2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI : Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonucu açıklama

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını adaylar merak ediyor. Sınava giren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını merak ediyor. Adaylar heyecanla ÖGG 2022 sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınavda başarılı olan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü altında çalışmaya hak kazanacaklar. ÖGG sorular ve cevaplar, geçtiğimiz haftalarda açıklanmış, böylece adaylar tahmini sonuçlarını kafalarında kurgulamıştı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 97. ÖGG sınav sonuçları hakkında detaylar…

2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI : Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonucu açıklama

Mayıs ayı içerisinde ÖGG sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bu sebeple ÖGG sınav sonuçları için kritik dönemlere girmiş bulunmaktayız. Soru ve cevapların geçtiğimiz hafta yayınlanmasıyla birlikte ÖGG sınavından nasıl bir sonuç alacaklarını vatandaşlar az çok tahmin ediyor durumda. En kritik viraja girmiş bulunmaktayız. ÖGG sınav sonucu başarılı olacak vatandaşlar, EGM altında çalışmaya hak kazanacaklar. Peki, ÖGG sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI : Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonucu açıklama

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Nisan 2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.

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2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI : Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonucu açıklama

SINAV BAŞARI ŞARTLARI

Silah Farkı sınavına katılan adaylar, başarılı olmak için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması gerekmektedir. Temel silahsız puan toplamının ortalama en az 60 olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitim alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahı türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için yapmaları gereken bir takım zorunluluklar vardır:

Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI : Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonucu açıklama

ÖGG SINAV İTİRAZ TARİHİ

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar, Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileriyle birlikte 15 TL yatırmak zorundadır.

2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI : Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonucu açıklama

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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