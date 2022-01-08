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Haberler Yaşam ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:50

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG sonuçları için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı, 19 Aralık 2021 tarihinde binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, Ocak ayının gelmesiyle beraber konuyla ilgili gözler gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. 19 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen sınav sonrası sorular ve cevapları da adayların erişimine açılmıştı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar…

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

19 Aralık 2021 günü düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonrası, katılımcıların gündeminde ÖGG sınav sonuçları yer alıyor. Bu kapsamda adaylar "2022 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2022 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve tüm son dakika gelişmeleri…

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

95. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

95. dönem ÖGG sonuçlarrı bugünden itibaren erişime açıldı. 94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde yapılmış sonuçlar ise 5 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. 19 Aralık'ta düzenlenen 95. dönem ÖGG sınavının sonuçları ise bugün erişime açıldı. Aşağıdaki linkten sınav sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

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ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını ve güvenlik kodunu sonuç sorgulama sistemine girmeleri gerekiyor.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Atıştan da 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

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