ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG sonuçları için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı, 19 Aralık 2021 tarihinde binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, Ocak ayının gelmesiyle beraber konuyla ilgili gözler gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. 19 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen sınav sonrası sorular ve cevapları da adayların erişimine açılmıştı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar…