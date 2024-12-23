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Haberler Yaşam ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 07:27

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan sınavın sonuçları, tüm Türkiye genelinde binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Hem sınav soruları ve cevaplarının hem de nihai sonuçların açıklanacağı tarih konusundaki detaylar ÖGG sınav kılavuzu ile belli oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları, 15 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Sınavı'nın sonuçlarını heyecanla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavda yer alan binlerce aday gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile görüntülenebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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