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ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
07:27
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan sınavın sonuçları, tüm Türkiye genelinde binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Hem sınav soruları ve cevaplarının hem de nihai sonuçların açıklanacağı tarih konusundaki detaylar ÖGG sınav kılavuzu ile belli oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?