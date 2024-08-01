Giriş Tarihi: 01.08.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
18:27
ÖGG SINAV TAKVİMİ: 2024 Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi
Özel Güvenlik Sınavı ÖGG takvimi araştırmaya başlandı. Sınav takvimine bu yıl 3 kez gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı için tarihler gündemde. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için girilen sınav için 110. Temel Eğitim 86. Yenilime Eğitimi sınavı tarihleri belli oldu. Peki, Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte, 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi