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Giriş Tarihi: 01.08.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:27

ÖGG SINAV TAKVİMİ: 2024 Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi

Özel Güvenlik Sınavı ÖGG takvimi araştırmaya başlandı. Sınav takvimine bu yıl 3 kez gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı için tarihler gündemde. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için girilen sınav için 110. Temel Eğitim 86. Yenilime Eğitimi sınavı tarihleri belli oldu. Peki, Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte, 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi

ÖGG SINAV TAKVİMİ: 2024 Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi

ÖGG sınav takvimi belli oldu. Bu sene 6 kez uygulanacak olan sınavın ilk dördü gerçekleşti. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi yaklaşıyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar ÖGG sınavı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte detaylar

ÖGG SINAV TAKVİMİ: 2024 Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi

ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 2024 AĞUSTOS TARİHİ

Özel Güvenlik sınavı 25 Ağustos 2024 Pazar günü uygulanacak

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ÖGG SINAV TAKVİMİ: 2024 Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi

ÖGG SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖGG sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

ÖGG SINAV TAKVİMİ: 2024 Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi

ÖGG 2024 SINAV TAKVİMİ

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı 20 Ekim 2024 Pazar

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı 15 Aralık 2024 Pazar

ÖGG SINAV TAKVİMİ: 2024 Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi
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