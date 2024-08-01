ÖGG SINAV TAKVİMİ: 2024 Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi

ÖGG sınav takvimi belli oldu. Bu sene 6 kez uygulanacak olan sınavın ilk dördü gerçekleşti. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi yaklaşıyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar ÖGG sınavı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ağustos Özel Güvenlik sınavı ne zaman? İşte detaylar