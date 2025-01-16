ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl düzenlediği Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarını bu yıl da gerçekleştirecek. 2025 yılında toplamda 6 kez yapılacak olan ÖGG sınavlarının tarihleri ise belirlendi. İşte EGM tarafından açıklanan 2025 yılı ÖGG sınav takvimi ile ilgili detaylar haberin devamında...