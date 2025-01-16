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Haberler Yaşam ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 19:56

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 113. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihini açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav tarihine ilişkin detaylar ve başvuru süreci ile ilgili bilgilere ulaşmak için, adayların resmi web sitesini adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl düzenlediği Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarını bu yıl da gerçekleştirecek. 2025 yılında toplamda 6 kez yapılacak olan ÖGG sınavlarının tarihleri ise belirlendi. İşte EGM tarafından açıklanan 2025 yılı ÖGG sınav takvimi ile ilgili detaylar haberin devamında...

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2025?

113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı, 9 Şubat 2025 tarihinde Pazar günü gerçekleştirilecektir.

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ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Henüz konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.
ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?

ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI İÇİN 2025 TAKVİMİ

Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?

ÖGG BARAJ PUANI VAR MI, BAŞARI NOTU KAÇ?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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