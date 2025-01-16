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ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
19:56
ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025: Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapıalcak, başvurular başladı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü, 113. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihini açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav tarihine ilişkin detaylar ve başvuru süreci ile ilgili bilgilere ulaşmak için, adayların resmi web sitesini adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?