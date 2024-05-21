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Haberler Yaşam ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 13:07

ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?

ÖGG sınavı ne zaman sorusu araştırılmaya başladı. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı tarihi belli oldu. 2024 yılı sınav takvimine göre yılın üçüncü ÖGG sınavı haziran ayında gerçekleşecek. Sınava girecek olan adaylar sınav tarihi araştırmasına başladılar. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı hangi tarihte?

ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) tarihleri belli oldu. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2024 yılı sınav takvimi ile birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek bütün Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavlarının takvimini duyurmuştu. Yılın ilk iki ÖGG sınavı şubat ve nisan ayların gerçekleştirilmişti. İlk iki sınava giremeyen adaylar üçüncü sınav tarihine odaklandı. İşte ÖGG sınav tarihleri

ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme dönemi Özel Güvenlik Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklandı.

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ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı ise 29 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak.

ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?

SINAVIN UYGULANMASI HAKKINDA

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?
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