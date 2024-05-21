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ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
13:07
ÖGG SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı hangi tarihte, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman?
ÖGG sınavı ne zaman sorusu araştırılmaya başladı. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı tarihi belli oldu. 2024 yılı sınav takvimine göre yılın üçüncü ÖGG sınavı haziran ayında gerçekleşecek. Sınava girecek olan adaylar sınav tarihi araştırmasına başladılar. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı hangi tarihte?