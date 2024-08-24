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Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:55

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınav tarihi

Özel Güvenlik Sınavı 2024 takvimi gündemde. Yılın belli dönemlerinde gerçekleşen sınavla birlikte adaylar alım yapan kurumlara başvuruda bulunabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavda yeni dönem bu hafta. 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sına giriş belgesi alma ÖGNET ekranı sık sık ziyaret edilmeye başladı. Peki; 110. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınav tarihi

110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı bu hafta yapılacak. Sınava girecek adaylar hazırlıklarını tamamladı. Sınavın ardından ÖGG soruları ve cevapları ile puanlar kontrol edilecek ardından net puanlar beklenmeye başlanacak. Sınav tarihi ve saati merak konusu. Peki; ÖGG sınavı ne zaman 2024?

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınav tarihi

110. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 110. dönem ÖGG sınavı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

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ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınav tarihi

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.

ÖGG sonuçları da 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınav tarihi

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınav tarihi

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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