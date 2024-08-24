Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
10:55
ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınav tarihi
Özel Güvenlik Sınavı 2024 takvimi gündemde. Yılın belli dönemlerinde gerçekleşen sınavla birlikte adaylar alım yapan kurumlara başvuruda bulunabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavda yeni dönem bu hafta. 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sına giriş belgesi alma ÖGNET ekranı sık sık ziyaret edilmeye başladı. Peki; 110. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar...