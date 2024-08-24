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Giriş Tarihi: 24.08.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 23:45

ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ile cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı için soru ve cevap anahtarı gündemde! 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşen sınav ile birlikte EGM 110. ÖGG sınav soruları ve cevapları mercek altına alındı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavda sonuçların açıklanacağı tarih de araştırılıyor. Peki, ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ile cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 110. dönem Özel Güvenlik sınavı 25 Ağustos tarihinde saat 10:00'da uygulanırken, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt arıyor. Bu kapsamda adaylar sonuçlar öncesinde ÖGG sınavı soruları ve cevaplarını da araştırıyor. Peki, ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ile cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih

110. DÖNEM ÖGG SINAVI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 110. dönem ÖGG sınavı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşiyor.

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ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ile cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos günü adaylarla paylaşılacak.

Sorulara itirazlar da 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ile cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçları da 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.

ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ile cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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