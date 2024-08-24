Giriş Tarihi: 24.08.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
23:45
ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM ile cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı için soru ve cevap anahtarı gündemde! 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşen sınav ile birlikte EGM 110. ÖGG sınav soruları ve cevapları mercek altına alındı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavda sonuçların açıklanacağı tarih de araştırılıyor. Peki, ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?