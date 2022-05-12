Haberler Yaşam ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 12.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 16:11

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde tamamlandı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından adaylar ÖGG sonuçları için araştırma yapıyor. Adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor. Peki; ÖGG sonuçları 2022 açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları son gelişmeler.