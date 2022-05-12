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Haberler Yaşam ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 16:11

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde tamamlandı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından adaylar ÖGG sonuçları için araştırma yapıyor. Adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor. Peki; ÖGG sonuçları 2022 açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları son gelişmeler.

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tamamlanmasının ardından ÖGG sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. Bu noktada; Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan binlerce kişi "ÖGG sonuçları 2022 açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online işlemler adresinden öğrenilebilecek.

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Nisan 2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.

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ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanılıyor.

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi 97.ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.

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