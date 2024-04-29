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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:27
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı geçtiğimiz hafta sonu 27 Nisan tarihinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar 108. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 100 sorunun yöneltildiği sınavda açıklanacak soru ve cevap kitapçığı ile birlikte puan hesaplaması yapılabilecek. Peki; ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, EGM ile 2024 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...