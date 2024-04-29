Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:27

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı geçtiğimiz hafta sonu 27 Nisan tarihinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar 108. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 100 sorunun yöneltildiği sınavda açıklanacak soru ve cevap kitapçığı ile birlikte puan hesaplaması yapılabilecek. Peki; ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, EGM ile 2024 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!

108. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde yerini aldı. Özel Güvenlik sınav sonuçlarında geri sayım başladı. Öncesinde cevaplarını kontrol etmek isteyenler yayımlanacak kitapçıklara odaklanmış durumda. Dönem dönem gerçekleşen sınav Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Peki; 2024 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!

108. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim Ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti.

Adaylara sınavda 100 soru yöneltildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları bu hafta bekleniyor.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!

108. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM takviminde!

SINAV DEĞERLENDİRME

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

SON DAKİKA