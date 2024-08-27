Giriş Tarihi: 27.08.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
00:09
ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2024: 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı geçtğimi hafta sonu 15 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Sınava girip özel güvenlik olmak isteyen adaylar soru ve cevapları araştırmaya başladı. 13 Eylül tarihininde açıklanacak sonuçlardan önce soru kitapçığı ve cevap anahtarından muhtemel sonuçlarını inceleyecek adaylar egm.gov.tr adresini sorgulamaya başladı.Peki, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları yayında mı?