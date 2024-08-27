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Giriş Tarihi: 27.08.2024 00:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:09

ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2024: 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı geçtğimi hafta sonu 15 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Sınava girip özel güvenlik olmak isteyen adaylar soru ve cevapları araştırmaya başladı. 13 Eylül tarihininde açıklanacak sonuçlardan önce soru kitapçığı ve cevap anahtarından muhtemel sonuçlarını inceleyecek adaylar egm.gov.tr adresini sorgulamaya başladı.Peki, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları yayında mı?

ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2024: 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı sorgulanmaya başladı. Sınava giren adaylar muhtemel puanlarını hesaplamak adına kontrollerine başladı. Sonuçlardan önce adaylar cevap kağıdını incelemek istiyor. Cevap kağıdı https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden sorgulanacak. İşte ÖGG soru ve cevapları

ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2024: 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2024: 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 110. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları 27 Ağustos 2024 Salı günü erişime açılacak.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2024: 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖGG SINAV SORULARI VE SÜRESİ

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI 2024: 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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