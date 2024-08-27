ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme: 2024 110. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi. ÖGG soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı için araştırmalar yoğunlaştı. Özel Güvenlik soru ve cevapları bugün www.egm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.Peki, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları PDF indir ekranı…