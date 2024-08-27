Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
07:58
ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme: 2024 110. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Söz konusu sınavın ardından 110. Dönem ÖGG soruları ve cevapları bugün erişime açılıyor. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...