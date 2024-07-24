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Oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı! Eylem Tok'un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
10:00
Oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı! Eylem Tok'un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu
İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Tok hakkındaki Türkiye'ye iade kararının bu davanın ardından belli olması bekleniyor.