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Haberler Yaşam Oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı! Eylem Tok'un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:00

Oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı! Eylem Tok'un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Tok hakkındaki Türkiye'ye iade kararının bu davanın ardından belli olması bekleniyor.

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Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok’un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un yaptığı kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti. Olayın ardından yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantumur'u yurtdışına kaçırdı. 14 Haziran'da Boston'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Bu duruşmada "Türkiye'ye iade edilecekler mi?" sorusunun da yanıt bulması bekleniyor.

Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok’un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

SON DAKİKA: EYLEM TOK YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

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Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok’un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tok'un 11 Eylül saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi. Tok hakkındaki Türkiye'ye iade kararının bu duruşmada netleşmesi bekleniyor.

Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok’un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

OĞLUNU MISIR'A ARDINDAN DA ABD'YE KAÇIRMIŞTI

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok’un iade davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

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