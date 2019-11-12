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Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Annesinin içindeki 12 bin TL olan kasasını eşi ve kuzeni ile çaldı, içini boşaltıp gölete attı. Balık adamlar göletten bu defa çelik kasa çıkardı.Kasanın yerini öğrenen jandarma ekipleri sonrasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ekiplerinden yardım isteyerek gölete gitti. Bölgeye gelen balık adamlar bot yardımıyla gölete girerek kasanın yerini buldu ardından vince bağlanan halatla kasa karaya çıkarıldı

Giriş Tarihi: 12.11.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 15:52
Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Edinilen bilgilere göre, olay, Kale ilçesi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Eve geldiğinde çelik kasasının yerinde olmadığını gören 75 yaşındaki Gülsüm M., jandarmayı arayarak yardım istedi.

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

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Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde evdeki parmak izlerinin aile üyelerine ait olduğunu tespit etti. Ardından Gülsüm M.'nin öz oğlu Turgut M. ve gelini Serpil M.'yi gözaltına aldı.

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

İkili sorgusunda kasayı çaldıklarını itiraf ederken suç ortaklarının da kuzenleri Ali M. olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma Ali M.'yi de gözaltına aldı. Şahısların çelik kasayı çaldıktan sonra üst bölmesini oksijen ve çeşitli araç gereç kullanarak açtıkları ve içerisindeki 12 bin TL'yi aldıkları öğrenildi.

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Hırsızlık şüphelilerinin kasanın alt kısmını ise açamadıkları öğrenildi. Kasanın içindeki parayı alan şahısların sonrasında ise araçla kasayı Tavas ilçesindeki Çalıköy Baraj Gölü'ne götürüp burada suya attıkları öğrenildi.

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

KASAYI SUDAN BALIK ADAMLAR VİNÇLE ÇIKARDI

Kasanın yerini öğrenen jandarma ekipleri sonrasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ekiplerinden yardım isteyerek gölete gitti.

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