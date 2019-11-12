Oğlu ve gelininden yaşlı kadına tuzak!

Annesinin içindeki 12 bin TL olan kasasını eşi ve kuzeni ile çaldı, içini boşaltıp gölete attı. Balık adamlar göletten bu defa çelik kasa çıkardı.Kasanın yerini öğrenen jandarma ekipleri sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ekiplerinden yardım isteyerek gölete gitti. Bölgeye gelen balık adamlar bot yardımıyla gölete girerek kasanın yerini buldu ardından vince bağlanan halatla kasa karaya çıkarıldı
Giriş Tarihi: 12.11.2019
15:50
Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
15:52
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