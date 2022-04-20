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Haberler Yaşam Oğlum canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Oğlum 11. yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 20.04.2022 18:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 18:15

Oğlum canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Oğlum 11. yeni bölüm izle

Oğlum 11. Bölümü ile Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizi televizyonla eş zamanlı olarak internetten Oğlum canlı izle ekranı üzerinden takip edilebiliyor. Son bölümde Sedat ve Demet'in olay gününe ilişkin ulaştıkları yeni ayrıntı, yeni bir şüpheliyi ortaya çıkarmıştı. Yeni bölümde Tuğrul'un sorguya alınması ise izleyiciyi heyecanlandırdı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler "Oğlum son bölüm izle" linki için araştırma yapıyor. Show TV canlı yayın ekranı ile Oğlum 11. yeni bölüm izle!

Oğlum canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Oğlum 11. yeni bölüm izle

Oğlum canlı izle ekranı dizinin sevenleri tarafından ilgiyle araştırılıyor. Televizyonla eş zamanlı olarak internet üzerinden izlemek isteyenler Oğlum 11. Bölüm canlı izle ekranını inceliyor. Yeni bölümünde olay gününe ilişkin bilinmezlerin açığa çıktığı dizi; yeni bölüm fragmanıyla diziseverlerin ilgisini üzerine çekmişti. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? Show TV canlı yayın ekranı ile Oğlum 11. Yeni bölüm izle!

Oğlum canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Oğlum 11. yeni bölüm izle

OĞLUM SON BÖLÜM CANLI İZLE

Oğlum dizisinin 11. Bölümünü canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

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Oğlum canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Oğlum 11. yeni bölüm izle

OĞLUM 11. BÖLÜM ÖZETİ

Sedat'ın Tuğrul'u sorguladığı tanıtımda Tuğrul, yapmadığını söyleyerek suçlamaları reddediyor. Bulut'un gerçek kimliğini öğrenen İlyas'ın öfkeli bakışları dikkat çekerken Işıl'ın Tuğrul'u savunması Zeynep'i şüphelendiriyor. İlyas ve Bulut arasında gerilim yükselirken Bulut, Efe'nin değil babasının katil olduğunu söylüyor. Büyük bir şok yaşayan İlyas'ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

Tuğrul'un sorguya alındığı tanıtımda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor. Tuğrul, sorguda bir köpeğe çarptığını söylerken Sedat, Tuğrul'un bir insana çarptığını düşünüyor. Tuğrul'un ifadesinin doğru olup olmadığı merak konusu olurken olay yerinde araştırmalar devam ediyor. Bulut'un gerçek kimliğinin açığa çıkması İlyas'ı öfkelendirirken Tuğrul'un ormanda gösterdiği yerde kazı çalışmaları başlıyor.

Oğlum canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Oğlum 11. yeni bölüm izle

OĞLUM 10. BÖLÜM ÖZETİ

Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melikelerin kapısına gider. Bulut'un kafesinde Ceren'in işe başladığını öğrenen Canan stratejik bir hamle yapar. Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.

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