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Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 12:08

Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki! Anneyi hiç kimse sakinleştiremedi!

İğrenç olay İstanbul'da yaşandı. Bir anne, 18 yaşındaki oğluna içki içirip tecavüz ettiği iddiasıyla 58 yaşındaki sapığı çırılçıplak soyarak sokak ortasında tekme tokat saldırdı. Anneyi sakinleştirmek ise kolay olmadı. Bir görgü tanığı olayı şu sözlerle anlattı

Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki! Anneyi hiç kimse sakinleştiremedi!

Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki: Anneyi hiç kimse sakinleştiremedi. Mide bulandıran olay 10 gün önce Esenler'de meydana geldi.

Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki! Anneyi hiç kimse sakinleştiremedi!

İddialara göre; Bir kadın 18 yaşındaki oğlu Y.C.K.'ye içki içirerek zorla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla 58 yaşındaki Erdin B.'yi sokak ortasında yerde sürükledikten sonra, çırılçıplak soyarak dövdü.

Oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü! O anlar kamerada | Video

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Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki! Anneyi hiç kimse sakinleştiremedi!

Mahalle sakinleri kadını sakinleştirmekte güçlük çekti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Erdin B.'yi hastaneye kaldırdı. Y.C.K.'nin emniyette verdiği ifade üzerine gözaltına alınan Erdin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki! Anneyi hiç kimse sakinleştiremedi!

"TECAVÜZ ETTİ' DİYE BAĞIRIYORDU"
Mahalle sakinlerinden Recep Kutum, "Bir kadın 2 erkek bir adama saldırıyordu. Kadın, 'Bana tecavüz etti' diye bağırıyordu. Elinden kurtarmaya çalıştık ama, elindeki bıçakla, 'Müdahale etmeyin. Müdahale edeni keserim' diyordu. Daha sonra adam ellerinden kaçtı.

Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki! Anneyi hiç kimse sakinleştiremedi!

Sokak üzerinde tekrar yakaladılar. Kadın adama vurup yere yatırdı, üzerindekileri çıkardı. Çırılçıplak yerde kaldı. Biz de polisi aradık. Ambulans da gelip adam müdahale etti. Sebebi de kadının bağırışına göre, 'Bana tecavüz etmeye kalkıştı' dedi.

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