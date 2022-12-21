Haberler Yaşam Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki! Anneyi kimse sakinleştiremedi!

Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 14:31

Oğluna tecavüz eden sapığı çırılçıplak soyup öyle şeyler yaptı ki! Anneyi kimse sakinleştiremedi!

İğrenç olay İstanbul'da yaşandı. Bir anne, 18 yaşındaki oğluna içki içirip tecavüz ettiği iddiasıyla 58 yaşındaki sapığı çırılçıplak soyarak sokak ortasında tekme tokat saldırdı. Anneyi sakinleştirmek ise kolay olmadı. Bir görgü tanığı olayı şu sözlerle anlattı...