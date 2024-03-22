Haberler
Yaşam
Oğlunun arkadaşına kabusu yaşattı! Cinsel istismarı o ses kaydı ortaya çıkardı: Sana yaptıklarımdan…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:14
Oğlunun arkadaşına kabusu yaşattı! Cinsel istismarı o ses kaydı ortaya çıkardı: Sana yaptıklarımdan…
Konya'da mali müşavir M.Ş., staj yeri ayarlamak için ofisine giden 15 yaşındaki Ç.G'ye kabusu yaşattı. Oğlunun okuldan arkadaşı olan genç kıza cinsel tacizde bulunan M.Ş. indirim uygulanmadan 'cinsel taciz' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tacizdeki iğrenç detaylar, o ses kaydıyla ortaya çıktı: Nefsime yenik düştüm… Sana yaptıklarımdan…