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Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana'daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:16
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana'daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı
Son dakika haberi... Adana'da 19 yıllık polis memuru aile katliamı gerçekleştirdi. Polis memuru Mehmet Tehçi, dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf , kaynanası Hüsne ve halası Semiha Tehçi'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı. Daha sonra kendi babasını öldürmek üzere çıktığı yolda yakalanan Tehçi, tüm bu cinayetleri oğlunun intiharından ailesini sorumlu tuttuğu için işledi. Yapılan araştırmada ise oğlunun intihar sebebi ortaya çıktı... İşte Adana'yı sarsan cinayette flaş detaylar...