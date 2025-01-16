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Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:16

Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana'daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Adana'da 19 yıllık polis memuru aile katliamı gerçekleştirdi. Polis memuru Mehmet Tehçi, dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf , kaynanası Hüsne ve halası Semiha Tehçi'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı. Daha sonra kendi babasını öldürmek üzere çıktığı yolda yakalanan Tehçi, tüm bu cinayetleri oğlunun intiharından ailesini sorumlu tuttuğu için işledi. Yapılan araştırmada ise oğlunun intihar sebebi ortaya çıktı... İşte Adana'yı sarsan cinayette flaş detaylar...

İHA
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana’daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü.

Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana’daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı

Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.

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Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana’daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı

Tehçi'nin oğlu beylik tabancasıyla evde intihar etmiş
Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi.

Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana’daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı

Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana’daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı

OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA KARISINI BOĞDU
Polis memuru Tehçi'nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi.

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