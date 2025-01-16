Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesini katletmişti! Adana’daki dehşette flaş gelişme: İntiharın sebebi ortaya çıktı

Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.



