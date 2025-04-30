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Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 08:58

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

OGM personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvurularını 17-28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden aldı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçlar için Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi takip ediliyor. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı değerlendirmeleri devam ediyor. Müracaat eden adaylar, şartları sağlaması durumunda KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Eşit puan alan adaylarda öncelik diploma notu yüksek olan adaya verilecek. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM SONUÇLARI BELLİ OLDU
Orman Genel Müdürlüğünün kılavuzuna göre sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi beklentisi 28 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Aşağıdaki bağlantıdan mülakat yerlerini öğrenebilirsiniz.

OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS MÜLAKATA KATILACAK ADAYLAR LİSTESİ

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OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

OGM 150 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. Diğer kadroların sonuçları ise henüz açıklanmadı. Sonuçların ogm.gov.tr adresinden en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar duyurulması bekleniyor.

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
OGM yetkilileri, sürecin şeffaflık ve liyakat esasına göre yürütüldüğünü vurgularken, adaylara resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu

Orman Genel Müdürlüğü değerlendirme ve sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır." denildi.