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OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
10:46
OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
OGM personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvurularını 17-28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden aldı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçlar için Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi takip ediliyor. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.