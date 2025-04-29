OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı değerlendirmeleri devam ediyor. Müracaat eden adaylar, şartları sağlaması durumunda KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Eşit puan alan adaylarda öncelik diploma notu yüksek olan adaya verilecek. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...