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Haberler Yaşam OGM Annemin Ağacı kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme (Orman Genel Müdürlüğü) Annemin Ağacı başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 09.05.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 09:07

OGM nedir, başvuru nasıl yapılır? Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme () başvuru ekranı!

tarafından bugün sabah saatlerinden itibaren anneler günü ağaç sahiplendirme gibi birçok şekilde araştırma konusu haline geliyor. Annelerimizin hatırasını yurdun dört bir yanında kök salacak ormanlar için başlatılan bu kampanya şimdiden yoğun ilgi görüyor. Hal böyleyken; " ağaç fidan sahiplendirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücretsiz mi?" soruları sosyal medyada yapılan paylaşımlarla beraber artış gösterdi. İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kampanyası ile Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme başvuru ekranı ve tüm detaylar…

OGM Annemin Ağacı kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme Orman Genel Müdürlüğü Annemin Ağacı başvuru ekranı!

'nce yayımlanan Anneler Günü'ne özel reklam filminde isimli kampanya da kamuoyuna duyuruldu. Şimdiden yoğun ilgiyle karşı karşıya gelen bu kampanya ile beraber Anneler Gününde binlerce vatandaş annelerinin adına ağaç yani fidan sahiplenecek. Hal böyleyken " ağaç fidan sahiplendirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücretsiz mi?" gibi birçok soru yanıt aramaya devam ediyor. İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme başvuru ekranı ve merak edilenler…

OGM Annemin Ağacı kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme Orman Genel Müdürlüğü Annemin Ağacı başvuru ekranı!

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması adına çeşit çeşit projelere imza atan , özel günlerde vatandaşları fidan bağışlamaya yönlendiren kampanyalar yapmaya devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, her sene Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanan Anneler Günü adına orman mühendisi bir anne ile kızının hikayesinin anlatıldığı duygusal bir film hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan film kısa süre içinde büyük bir ilgi görürken öte yandan bu anlamlı tarihe özel "" isimli proje ile ülkenin dört bir yanına şüphesiz en değerli varlıklarımız olan annelerimizin adına fidan dikimi sağlanacak.

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OGM Annemin Ağacı kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme Orman Genel Müdürlüğü Annemin Ağacı başvuru ekranı!

ANNEMİN AĞACI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anneler Günü için özel düzenlenen fidan bağış kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar OGM tarafından başlatılan kampanyasına www.anneminagaci.com adresinde ulaşabilirler. Sitede bulunan bölüme annenizin ismi ve soy ismini, kendi isminiz ve soy isminiz ile e-posta adresinizi yazıp annenizin adına fidan bağışlayabilirsiniz.

OGM Annemin Ağacı kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme Orman Genel Müdürlüğü Annemin Ağacı başvuru ekranı!

Anneler Gününde annelerine anlamlı hediye vermeyi isteyen vatandaşları fidan sahiplenmeye davet ediyor. Bu özel gün adına orman mühendisi anneyle kızının hikayesinin anlatıldığı bir film hazırlayan , anneleri için fidan sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com adresine bekliyor.

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