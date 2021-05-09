OGM Annemin Ağacı kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme Orman Genel Müdürlüğü Annemin Ağacı başvuru ekranı!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Anneler Gününe özel Annemin Ağacı kampanyası bugün sabah saatlerinden itibaren anneler günü ağaç sahiplendirme gibi birçok şekilde araştırma konusu haline geliyor. Annelerimizin hatırasını yurdun dört bir yanında kök salacak ormanlar için başlatılan bu kampanya şimdiden yoğun ilgi görüyor. Hal böyleyken; "Annemin Ağacı OGM ağaç fidan sahiplendirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücretsiz mi?" soruları sosyal medyada yapılan paylaşımlarla beraber artış gösterdi. İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Annemin Ağacı kampanyası ile Anneler günü ağaç – fidan sahiplenme başvuru ekranı ve tüm detaylar…