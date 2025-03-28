OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacak.Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.