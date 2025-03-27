OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

11. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacaktır.