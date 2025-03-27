Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 09:09

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplamda 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu alımlar için adayların, başvurularını tamamladı. Şartları sağlayan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. . Orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi pozisyonlarda işçi alımı gerçekleşecek. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde ve pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Özellikle operatör kadrosuna başvuracak adayların, sözlü ve uygulamalı sınavdan başarılı olmaları gerekecek. İşte, OGM işçi alım sürecine dair detaylar...

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alıyor. Açık iş ilanları 10-14/03/2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacak.Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR: 2025 OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
11. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacaktır.