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Haberler Yaşam OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:46

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları

Orman Genel Müdürlüğü 4500 personel alımı yapacak. 7 farklı pozisyonda yapılacak olan alımlar için gözler kura tarihine çevrildi. Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde yayımlanırken. adaylar "OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi ve detaylar...

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları

OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek adaylar liste şeklinde açıklanıyor. Başvurularını tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar kura çekimine kalmıştı...Sonuç tahinin belli olmasının ardından ise adaylar geri sayım başladı. Kura sonuçları Orman Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak,

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. Canlı yayını takip edemeyen adaylar için listeler ise asil ve yedek aday şeklinde duyuruluyor.

OGM işçi alımı sonuçları illere göre açıklandığından henüz listelerini yayınlamayan iller bulunuyor.

Adaylar başvuru yaptıkları illerin bölge müdürlükleri web siteleri üzerinden sonuçları isim listesi şeklinde görüntüleyebilir.

Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Zonguldak gibi illerin sonuçları ilan edildi. Sonuçlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

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OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları

AMASYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ANTALYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BALIKESİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BURSA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ÇANAKKALE OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ERZURUM OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ESKİŞEHİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ZONGULDAK OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları

OGM İŞÇİ ALIMI BELGE TESLİM SÜRESİ NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımında asil, yedek ve öncelikli olarak çıkan adayların belirlenen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Belgeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilecek.

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

5- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma ve İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen Sürücü Belgesi

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,