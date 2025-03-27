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Haberler Yaşam OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 19:16

OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplamda 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu alımlar için adayların, başvurularını tamamladı. Şartları sağlayan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. . Orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi pozisyonlarda işçi alımı gerçekleşecek. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?

OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde ve pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Özellikle operatör kadrosuna başvuracak adayların, sözlü ve uygulamalı sınavdan başarılı olmaları gerekecek. İşte, OGM işçi alım sürecine dair detaylar...

OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alıyor. Açık iş ilanları 10-14/03/2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak.

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OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BİLGİSİ
İŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimleri 27 Mart Perşembe günü illere göre yapılıyor.

İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek.

Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde duyurular kısmında yer alıyor. Aşağıdaki adresler üzerinden kura çekimi ekranlarına gidebilirsiniz.

İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı sonuçları nihai listesi 4 Nisan tarihinde ilan edilecek.

OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDE YAPILACAK?

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimleri bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor. İllere göre aşağıdaki bağlantılar üzerinden canlı yayın bilgisine ulaşabilirsiniz.

OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacak.Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.