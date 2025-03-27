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OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
19:16
OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI GÜNDEMDE! 2025 OGM personel alımı kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplamda 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu alımlar için adayların, başvurularını tamamladı. Şartları sağlayan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. . Orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi pozisyonlarda işçi alımı gerçekleşecek. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?