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Haberler Yaşam OGM işçi - personel alım ilanı 2022 duyuruldu: Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 11:37

OGM işçi - personel alım ilanı 2022 duyuruldu: Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM 5000 işçi personel alımı 2022 başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi tüm detaylar ilanın duyurulmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi gazete üzerinden yayımlanan ilanda; Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 5000 kişilik alım yapılacağı ifade edilirken öte yandan başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "2022 Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Açıklamada; diğer orman işçisi, bahçıvan, itfaiyeci, aşçı, işletme elektronik bakımcısı pozisyonlarında istihdam sağlanacağı bildirildi. İşte OGM işçi alımı başvuru formu, şartları ve tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…

OGM işçi - personel alım ilanı 2022 duyuruldu: Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Resmi Gazete üzerinden duyurulan OGM işçi alımı ilanı ile detaylar belli oldu yayınlandı. Kurumun bünyesine alınacak olan 5000 personel için adaylar belirlenen şartları da göz önünde bulundurarak işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Buna göre; "2022 Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR aracılığı ile alınan başvuruların detayları bilindiği üzere Resmi gazete üzerinden yayımlanan ilanla duyuruldu. İşte OGM 5 bin işçi alımı başvuru formu, şartları ve tarihleri ve ilanda yer alan detaylar…

OGM işçi - personel alım ilanı 2022 duyuruldu: Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. OGM işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü veUygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atamasüreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

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OGM işçi - personel alım ilanı 2022 duyuruldu: Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

OGM işçi - personel alım ilanı 2022 duyuruldu: Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

OGM işçi - personel alım ilanı 2022 duyuruldu: Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlarahaiz olmak,

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