OGM 5000 işçi personel alımı 2022 başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi tüm detaylar ilanın duyurulmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi gazete üzerinden yayımlanan ilanda; Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 5000 kişilik alım yapılacağı ifade edilirken öte yandan başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "2022 Orman Genel Müdürlüğü OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Açıklamada; diğer orman işçisi, bahçıvan, itfaiyeci, aşçı, işletme elektronik bakımcısı pozisyonlarında istihdam sağlanacağı bildirildi. İşte OGM işçi alımı başvuru formu, şartları ve tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…