Resmi Gazete üzerinden duyurulan OGM işçi alımı ilanı ile detaylar belli oldu yayınlandı. Kurumun bünyesine alınacak olan 5000 personel için adaylar belirlenen şartları da göz önünde bulundurarak işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Buna göre; "2022 Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR aracılığı ile alınan başvuruların detayları bilindiği üzere Resmi gazete üzerinden yayımlanan ilanla duyuruldu. İşte OGM 5 bin işçi alımı başvuru formu, şartları ve tarihleri ve ilanda yer alan detaylar…