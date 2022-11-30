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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 14:38

OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından OGM işçi alımı yapılacağını duyuruldu. (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü olmak üzere 224 daimi işçi alımı yapacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar. Peki OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden yapılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacak. Peki OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlanlar, 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar. Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecek.

OGM ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,

8.Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

1. Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

MEB onaylı;

Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,

Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,

İnsan Kaynakları Sertifikası,

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,

Halkla İlişkiler Sertifikası,

Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,

Genel Muhasebe Sertifikası,

Çağrı Merkezi Sertifikası

Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.

2. En az Ortaöğretim mezunu olmak.

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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