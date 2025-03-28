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OGM kura sonuçları ve kesin liste bekleniyor! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı son durum
Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
11:24
OGM kura sonuçları ve kesin liste bekleniyor! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı son durum
Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplamda 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu alımlar için adayların, başvurularını tamamladı. Şartları sağlayan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. . Orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi pozisyonlarda işçi alımı gerçekleşecek. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?