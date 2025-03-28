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OGM KURA SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ İÇİN GERİ SAYIM! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
08:59
OGM KURA SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ İÇİN GERİ SAYIM! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplamda 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu alımlar için adayların, başvurularını tamamladı. Şartları sağlayan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. . Orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi pozisyonlarda işçi alımı gerçekleşecek. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?