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Haberler Yaşam OGM personel alımı 2022 branş dağılımı, şartları ve kontenjanları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:18

OGM personel alımı 2022 branş dağılımı, şartları ve kontenjanları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

OGM personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamaya göre, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak." ifadeleri yer almıştı. Bilindiği üzere; Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için 5 bin 64 personel alımı yapılacak. Peki; OGM personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular hangi gün başlıyor? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı bilgileri.

OGM personel alımı 2022 branş dağılımı, şartları ve kontenjanları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağı biliniyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmesi beklenilen OGM personel alımı başvuruları için sorgulamalar sürüyor. Başvuruda bulunacak binlerce kişi bu noktada; "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte DSİ OGM personel alımı 2022 branş dağılımı, şartları ve kontenjanları.

OGM personel alımı 2022 branş dağılımı, şartları ve kontenjanları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fuat Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

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OGM personel alımı 2022 branş dağılımı, şartları ve kontenjanları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

OGM VE DSİ PERSOEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

OGM personel alımı 2022 branş dağılımı, şartları ve kontenjanları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

OGM personel alımı 2022 branş dağılımı, şartları ve kontenjanları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN PERSONEL ALIMINA DAİR AÇIKLAMASI;

FUAT OKTAY MÜJDEYİ VERDİ!

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında, kurumlarımızın insan ve araç altyapılarını güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'

Bununla birlikte başvuru tarihleri hakkında resmî bir açıklama yapılmadığı için başvuruların yapılacağı tarih şimdilik belirsiz.

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