OGM personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamaya göre, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak." ifadeleri yer almıştı. Bilindiği üzere; Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için 5 bin 64 personel alımı yapılacak. Peki; OGM personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular hangi gün başlıyor? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı bilgileri.