OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alımı başvuruları, 26 Ocak 2023 Perşembe günü başladı. KPSS şartlı personel alımı yazılı ve sözlü sınavla devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı işe alım sitesi üzerinden Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapılıyor. Vatandaşlar, "OGM personel alımı başvuru şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu?" sorusu yanıt arıyor. Şubat'a kadar sürecek olan başvurular hakkında detaylı bilgiler kılavuz yayımlandı. İşte OGM personel alımı 2023 başvuru şartları ve diğer detaylar