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Haberler Yaşam OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:07

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alımı başvuruları, 26 Ocak 2023 Perşembe günü başladı. KPSS şartlı personel alımı yazılı ve sözlü sınavla devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı işe alım sitesi üzerinden Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapılıyor. Vatandaşlar, "OGM personel alımı başvuru şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu?" sorusu yanıt arıyor. Şubat'a kadar sürecek olan başvurular hakkında detaylı bilgiler kılavuz yayımlandı. İşte OGM personel alımı 2023 başvuru şartları ve diğer detaylar

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

OGM personel alımı 2023 hakkında araştırmalar sürüyor. 26 Ocak'ta başlayan Orman Genel Müdürlüğü 1128 kişilik personel alımı başvuruları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar, OGM personel alımı kontenjanları ve branş dağılımı aratılıyor. Peki, OGM personel alımı ne zaman 2023? İşte detaylar

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alımı başvuruları, 26 Ocak 2023 Perşembe günü başladı ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapılacak.

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OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

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OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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