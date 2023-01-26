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Haberler Yaşam OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? 1128 OGM personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2023
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:51

OGM personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? 1128 OGM personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2023

OGM personel alımı başvuruları, tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı yapılacak. Söz konusu alım için başvuru kılavuzu yayınlandı. Böylece alım yapılacak iller, kontenjanlar başvuru tarihleri ve şekli netlik kazandı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların kurum tarafından belirlenen özel ve genel şartları taşıması önem arz edecek. Peki, 2023 OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte, Orman Genel Müdürlüğü 1128 OGM personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında ayrıntılı bilgiler.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | 1128 OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları ve branş dağılımı belli mi?

OGM personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı için başvurular, 26 Ocak - 6 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Bu noktada binlerce aday, ''OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabii tutulacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda KPSSP93 puan türünden en az 65 puan alma zorunluluğu aranacak. Peki, 1128 OGM personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte, e devlet başvuru ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | 1128 OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları ve branş dağılımı belli mi?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alımı başvuruları, 26 Ocak 2023 Perşembe günü (bugün) başlıyor ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapılacak.

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ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | 1128 OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları ve branş dağılımı belli mi?

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ

2022 yılı KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir illerinde kurulması planlanan Sınav Merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 01/03/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur.

Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | 1128 OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları ve branş dağılımı belli mi?

OGM MÜLAKAT VE UYGULAMALI SINAV KONULARI

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 15 puan

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