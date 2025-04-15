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OGM personel alımı başvuru sonuçları son durum: OGM 3477 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
07:26
OGM personel alımı başvuru sonuçları son durum: OGM 3477 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilecek 3.477 personel alımına ilişkin süreçte heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. OGM bünyesinde farklı kadrolarda görev almak isteyen binlerce kişi, başvuru sonuçları için gözünü kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Peki, OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?